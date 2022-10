(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - Dejan Stankovic è l'obiettivo numero uno della Sampdoria per la sostituzione di Marco Giampaolo. Ieri ci sono stati i primi contatti, ma adesso l'idea è quella di finalizzare l'accordo in giornata con l'agente dell'ex tecnico della Stella Rossa Fali Ramadani sulla base di un'intesa fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza e, in quel caso, anche un ricco bonus. E' lui la priorità della dirigenza doriana con la benedizione di Massimo Ferrero che resta pur sempre il proprietario del club e già in due occasioni aveva cercato di portarlo a Genova: nel primo caso l'ex giocatore non riuscì a liberarsi dalla Stella Rossa, nel secondo, poco meno di un anno fa, Ferrero fu arrestato dalla Gdf per reati societari e bancarotta nell'ambito di un'inchiesta della procura di Paola (Cosenza) prima di incontrare il procuratore del serbo.