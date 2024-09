Nei giorni in cui a Milano si sta discutendo di una potenziale condivisione del nuovo stadio in città di Milan e Inter, Genoa e la Sampdoria passano ai fatti unendo le forze per acquistare il 'Luigi Ferraris' e, successivamente, valorizzarlo. L'annuncio ufficiale lo hanno dato i due club tramite una nota congiunta: "Genoa CFC e U.C. Sampdoria annunciano ufficialmente la nascita di Genova Stadium S.r.l., composta pariteticamente dai due club. La società avrà l’obiettivo di formulare l’offerta per l’acquisto dello Stadio Luigi Ferraris e la sua successiva valorizzazione", si legge.