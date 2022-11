Intervistato da TV Play, trasmissione Twitch di Calciomercato.it, Alessandro Onorato, Assessore al Turismo di Roma Capitale, ha parlato dei progetti pendenti per la realizzazione di nuovi stadi a Roma e Milano. Facendo una sorta di spot verso la sua città evidenziando delle presunte differenze con Milano: "Roma ha delle potenzialità uniche al mondo. Quest’anno siamo indietro soltanto a Parigi in tutta Europa dal punto di vista turistico. Tutte le altre città, compresa Milano, sono in negativo rispetto a noi.