Entrato in campo nella ripresa al posto di Alessandro Bastoni, Giacomo Stabile ha trovato anche il gol nell'amichevole contro l'Egnatia. Il difensore 18enne parla così ai microfoni di Inter TV al termine del 4-2 contro gli albanesi: "È importantissimo, già era stato un sogno esordire la scorsa partita. Oggi ho fatto anche gol… non ci sono parole".

In quale difensore ti rivedi come modello?

"Sicuramente ho fatto da migliorare nell'aspetto difensivo e nell'uno contro uno. I modelli sono Bastoni, che posso osservare tutti i giorni in allenamento e a cui spero di assomigliare un giorno, e poi Van Dijk".

Ti senti parte della tradizione dei difensori italiani?

"Dirlo subito sembra esagerato, spero di poterci entrare un giorno".

Quanto ti sta aiutando Chivu?

"Mi sta aiutando tantissimo, mi dà tanti consigli ed è preziosissimo avere un allenatore così".