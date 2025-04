L'idea di avere una propria squadra Under 23 prende sempre più piede tra le squadre di calcio. Se l'Inter è ormai in rampa di lancio, pronta a lanciare la nuova creatura già la prossima stagione, ora secondo Il Messaggero si sta mettendo all'opera anche la Roma. La seconda squadra giallorossa è desiderio esplicito del responsabile del settore giovanile Alberto De Rossi, così come di Bruno Conti e del direttore sportivo Florent Ghisolfi. Difficile che sia in piedi a partire dalla prossima stagione, molto probabile che ci sia dal 2026/27.

L'ostacolo più grande da superare per la Roma, un po' come inizialmente lo è stato per l'Inter che ha valutato varie opzioni prima di virare definitivamente su Monza, è quello legato all'impianto: possibili idee, il Francioni di Latina o lo stadio Anco Marzio, casa dell'Ostia Mare di Daniele De Rossi. L'investimento iniziale sarebbe di 15/20 milioni tra staff, iscrizioni e calciatori che giocherebbero stabilmente in Serie C.