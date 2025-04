Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha risposto durante il question time alla Camera dei Deputati a duna domanda sulla reintroduzione delle sponsorizzazioni delle scommesse nel mondo del calcio, con particolare riferimento alla pubblicità del gioco d’azzardo, attualmente vietate dal Decreto Dignità. Abodi ha spiegato: "La protezione della salute pubblica e il contrasto alla ludopatia sono delle priorità della nostra azione politica. Ma in questo senso è importante richiamare il Decreto Dignità, che non ha avuto alcun effetto sul contrasto della ludopatia e che non ha posto distinzione tra scommesse legali e illegali, di fatti ponendoli sullo stesso piano agli occhi dei cittadini".