Finisce con uno 0-0 con poche emozioni e tra i fischi dello stadio Picco dopo il triplice fischio di Marco Di Bello il derby ligure tra Spezia e Sampdoria, sfida in famiglia tra i fratelli Salvatore e Francesco Pio Esposito, in forza ai bianconeri, e Sebastiano, al rientro dopo l'ennesimo stop per infortunio di questa stagione accidentata. I tre si sono ritrovati contro per appena 10 minuti, dal 71esimo quando l'Esposito blucerchiato è subentrato a Fabio Borini, all'81esimo quando il tecnico spezzino Luca D'Angelo ha richiamato Francesco Pio per inserire Luca Moro.