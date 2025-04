Salvatore Esposito, centrocampista dello Spezia, è stato intervistato da Sport Mediaset. Di seguito le sue parole, che spaziano dall'esperienza personale, al rapporto con i fratelli, fino al sogno per il futuro calcistico.

Come sta andando l'esperienza con lo Spezia e quanto credete alla promozione diretta in Serie A?

"Senza ombra di dubbio, credo che sia un campionato molto positivo per noi, sia a livello personale che a livello di squadra. Finché c'è la possibilità è giusto, crederci fino alla fine".

Salvatore, senti che lo Spezia è pronto a tornare in Serie A?

"Il fatto di non essere riusciti a salvarci lo scorso anno è stato qualcosa che ancora tutt'oggi mi tormenta, c'è sempre stata questa voglia di rivalsa per cercare di portare lo Spezia dove l'ho trovato quando sono arrivato. Siamo pronti a lottare e a giocarci le nostre chance fino alla fine. Questo deve essere il nostro obiettivo perché la società, lo staff, i giocatori, la piazza ce lo merita e noi faremo di tutto per far avverare questo sogno".

E tu personalmente ti senti pronto alla Serie A?

"Non mi sono mai tirato indietro nelle sfide, per dire di essere pronto lo devi dimostrare sul campo e mi sento pronto per avere una chance".

In Serie A c'è un Esposito che sta facendo bene a Empoli, il vostro fratello Sebastiano.

"Per noi è un motivo d'orgoglio, l'abbiamo detto a più riprese, tra di noi non c'è nessuna sfida. Sotto questo punto di vista neanche nessuno sfottò, anzi c'è grande tifo da parte di tutti l'uno per l’altro. Speriamo un giorno di arrivare tutti a giocare nella massima serie".

Sognate di chiudere tutti e tre insieme la carriera a Castellamare di Stabia?

"Sì, è un po' il nostro sogno. Magari io e Sebastiano, nel caso dovesse andare come tutti ci auguriamo, è un po' più facile perché tra noi ci sono solo due anni di differenze, mentre con Pio sono cinque. Però è un nostro sogno, e ce lo culliamo finché è possibile".

Voi siete giovanissimi, quindi sarete pieni di sogni. Qual è il vostro sogno più grande calcisticamente parlando?

"Il mio sogno più grande è quello di ritornare a vestire la maglia azzurra. Vorrei arrivarci da protagonista e magari giocarmi una competizione perché è sempre stato il mio sogno quello di vestire la maglia della Nazionale".