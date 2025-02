Gianluca Lapadula, arrivato negli ultimi giorni di mercato dal Cagliari, si è presentato quest'oggi come nuovo acquisto dello Spezia. L'attaccante italo-peruviano ha parlato, tra i vari temi, anche dei suoi nuovi compagni di reparto, tra i quali anche il bomber stagionale Francesco Pio Esposito: “In lui si vede la determinazione, non vedo l’ora di conoscerlo al meglio. Con Di Serio mi sono trovato bene, ma non ho avuto problemi con nessuno. Sono disponibile ad adattarmi sempre".