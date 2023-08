Il 14 agosto 2023 rimarrà per sempre una data da ricordare per Francesco Pio Esposito, che ieri ha fatto la sua prima presenza tra i professionisti nella gara di Coppa Italia vinta ai rigori dallo Spezia a spese del Venezia. Un debutto che ha riempito d'orgoglio l'ex bomber della Primavera, che ha smaltito alal svelta la delusione per l'errore dal dischetto nella lotteria finale dagli undici metri grazie alla vittoria finale della sua squadra: "Contento per il mio esordio tra i professionisti e per il passaggio del turno in Coppa Italia", ha scritto su Instagram il classe 2005.