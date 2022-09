Spezia macchina da punti tra le mura amiche del Picco, tendenza confermata anche quest'oggi con la vittoria contro la Sampdoria. Ma Luca Gotti, tecnico dei bianconeri, rivendica ai microfoni di DAZN anche la bontà delle prestazioni fuori casa: "In trasferta abbiamo incontrato Inter, Juve, Napoli e ora abbiamo la Lazio. Anche se la partita che abbiamo sbagliato in trasferta è solo quella con l'Inter. Per cui sono particolarmente contento che siano premiati dai tre punti di oggi, per il percorso che stanno facendo".