Importante successo, seppur ancora non decisivo, per la Fiorentina di Vincenzo Italiano nell'andata del turno di spareggio per l'accesso alla prossima edizione della Europa Conference League: all'Artemio Franchi, la formazione gigliata ha superato per 2-1 il Twente. Gara che si mette subito benissimo per i viola, a segno dopo nemmeno due minuti con Nicolas Gonzalez bravo a capitalizzare l'assist di Cristiano Biraghi, e capaci di raddoppiare al 31esimo con Arthur Cabral che arriva comodo sul lancio di Andrea Sottil. Nella ripresa, però, Vaclav Cerny sorprende la difesa della Fiorentina e trova la rete che rimette pienamente in gioco i Tukkers in vista della partita di ritorno.

Tra gli altri risultati della serata, si segnala il successo del West Ham sul Viborg con la prima rete in maglia Hammers per Gianluca Scamacca. Vince anche l'Anderlecht in casa del Young Boys Berna, un match dove Sebastiano Esposito viene mandato in campo solo a pochi secondi dalla fine. Il Villarreal si impone sull'Hajduk Spalato con lo stesso punteggio di 4-2 dell'amichevole di Pescara con l'Inter, colpo esterno degli ungheresi del MOL Fehervar che sorprendono il Colonia. Il Partizan Belgrado vince 4-1 e spegne molto probabilmente i sogni della formazione maltese dell'Hamrun Spartans.