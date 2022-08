Tutte ancora in bilico le prime tre sfide degli spareggi che assegneranno altrettanti posti nella prossima Champions League dopo le gare di andata. Vincono di misura sia il Copenaghen, che batte per 2-1 il Trabzonspor (a segno Viktor Claesson e Lukas Lerager per i danesi, accorcia per i campioni di Turchia Anastasios Bazaketas), sia il Bodo Glimt, che grazie al gol di Amahl Pellegrino batte la Dinamo Zagabria resistendo agli assalti dei croati nella ripresa e si avvicina al sogno di partecipare per la prima volta nella loro storia alla fase a gironi del torneo. Parità ad Ibrox Park tra Glasgow Rangers e PSV Eindhoven dopo un match davvero bello: Ibrahim Sangaré porta avanti gli olandesi, la squadra di Giovanni van Bronckhorst ribalta la situazione grazie ad Antonio Colak e Tom Lawrence, quest'ultimo con la complicità del portiere avversario Walter Benitez autore di una papera clamorosa, ma al 78esimo Armando Obispo trova il gol del pareggio che rimette tutto in equilibrio prima della gara di ritorno.