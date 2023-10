Seconda vittoria su tre per l'Italia sotto la guida di Luciano Spalletti, che ieri sera ha battuto Malta e si è riportata al secondo posto nel girone, appaiata all'Ucraina. "Abbiamo conquistato tre punti che hanno un peso specifico, l'impegno non è stato preso sottogamba. Il gruppo sta venendo su bene, c'è una ricerca nel conoscersi sempre di più. Siamo abbastanza contenti" ha detto il ct a fine partita ai canali ufficiali della FIGC.

È mancata un po’ di velocità nel fraseggio:

"Queste partite servono per vedere se siamo bravi nello stretto, se riusciamo ad essere quell'Italia qualitativa che dobbiamo diventare in poco tempo. E abbiamo fatto un po' di fatica. Abbiamo avuto sempre l'attenzione giusta per non subire le ripartenze, siamo stati bravi e non abbiamo concesso un tiro in porta, ma sotto l'aspetto del ritmo e del calcio dinamico dobbiamo fare qualcosa di più".

Sulla prossima partita contro l'Inghilterra:

"È una partita in cui potremo conoscere le nostre potenzialità".