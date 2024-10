Tutto facile per l'Atalanta di Gasperini che batte 5-1 il Genoa prima della sosta nazionali. Protagonista l'ex della partita, Mateo Retegui, autore di una tripletta e dell'assist per la rete di Ederson. Di De Roon la quinta rete per i nerazzurri, di Ekhator la rete della bandiera per la squadra di Gilardino.

Atalanta che sale così a quota 10 punti, mentre il Genoa resta terzultimo a quota 5.