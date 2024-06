"Lorenzo Pellegrini potrà essere il prossimo numero 10 dell'Italia all'Europeo?". Incalzato con questa precisa domanda in conferenza stampa, Luciano Spalletti butta nel discorso anche il nome dell'interista Nicolò Barella: "Pellegrini può essere un numero 10, proprio come Barella perché ha le giocate che ti colgono di sorpresa, che non ti aspetti - le parole del ct azzurro -. Poi è la qualità totale della squadra che deve fare la differenza, vogliamo diventare una squadra molto unita e compatta".