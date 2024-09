Arrivato al Policlinico Sant'Orsola di Bologna su invito del Presidente di Fanep, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti ha incontrato la direttrice dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, Simone Chiodo si legge sull'Ansa che riporta le parole del ct azzurro. "I miei calciatori debbono sentire che gli voglio bene, per me è fondamentale. Io sono colui il quale ha fatto brutta figura agli Europei ma ha avviato una operazione di riscatto tramite la vittoria in Nations League con la Francia a Parigi. E da questi contatti e confronti, come oggi, ricavo un grande patrimonio".