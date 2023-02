Nel Napoli che domina in lungo e in largo continua a brillare la stella di Stanislav Lobotka , protagonista anche contro l'Empoli. Intervistato da DAZN nel dopo partita, Luciano Spalletti ricorda come lo slovacco fosse già un suo pallino all'epoca dell'Inter: "Soprattutto i centrocampisti oggi hanno fatto una partita tosta nel secondo tempo, con la faccia di cazzo di quelle vere, che vogliono portare assolutamente un risultato a casa perché può diventare fondamentale. Lobotka è un grandissimo giocatore.

Noi provammo a prenderlo all'Inter, ma non ce la facemmo a causa del suo costo; per via del Fair Play FInanziario non si potevano fare acquisti. Il fatto che lo abbia visto uno sveglio come Cristiano Giuntoli vuol dire che fosse sulla bocca di tutti i migliori direttori".