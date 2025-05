Le ultime due edizioni del Mondiale non sono passate inosservate. I colori azzurri sono mancati e adesso la formazione guidata dal ct Luciano Spalletti cerca di raggiungere l'obiettivo. Per farlo si parte dal doppio impegno d'inizio giugno contro Norvegia (a Oslo) e Moldova (a Reggio Emilia). Tra i convocati ci sono Acerbi, Bastoni, Dimarco e Barella, oltre a Frattesi. Ritorna in nazionale Francesco Acerbi.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Hellas Verona), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Federico Gatti (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham), Davide Zappacosta (Atalanta);



Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);



Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).