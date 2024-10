"Saranno momenti emozionanti, che ci tireranno dentro la partita e ci insegneranno un po’ come dobbiamo fare" ha detto alla Rai il ct azzurro Luciano Spalletti prima del fischio d'inizio di Italia-Belgio valida per il terzo turno di Nations League in scena all'Olimpico di Roma, a proposito dei 40.000 presenti sugli spalti che hanno reso omaggio a Totò Schillaci.

Quanto sarebbe importante battere un'altra Nazionale che ci precede nel ranking?

“Sarebbe importantissimo, abbiamo dimostrato contro la Francia che possiamo stare al top del calcio Mondiale. Dobbiamo dimostrare di poter gestire le nostre potenzialità e metterle in campo”.

Stesso 11 iniziale di Parigi?

“Confermata la stessa squadra, ha dimostrato di essere forte anche nella testa per quello che successe all’inizio di quella partita”.