Finisce 0-0 il match tra Napoli e Verona. Tanto turnover per Luciano Spalletti in vista del ritorno del quarto di finale di Champions League contro il Milan in programma martedì sera al Maradona, ma il tecnico ritrova Osimhen: per l'attaccante nigeriano 20 minuti e una traversa colpita nel finale. Il Napoli resta primo a +14 sulla Lazio seconda, mentre il Verona si porta grazie a questo punto a -3 dallo Spezia.