Luciano Spalletti sale in cattedra a Coverciano. Il nuovo ct della Nazionale italiana ha tenuto infatti quest'oggi una lezione plenaria agli allievi del corso per Direttore Sportivo e per allenatore UEFA Pro. Raccontando tra le altre cose l'importanza che per lui ricopre l'incarico attuale: "Quando a Coverciano hanno bisogno di me, rispondo sempre di sì. Perché qui ho imparato tantissime cose e ho passato molto tempo, e senza la loro disponibilità non potrei essere in paradiso da vivo: quello da commissario tecnico è l’incarico più alto della mia storia da allenatore”.