La retrocessione in Serie C della prima squadra è stata un durissimo colpo da digerire, al punto da indurlo ad una lunga pausa di riflessione. Ma alla fine, Joe Tacopina ha deciso di non mollare la guida della Spal, rinfrancato in particolare dall'impresa della squadra Under 18 che martedì scorso ha vinto il secondo Scudetto di fila di categoria superando in finale l'Inter. E lui stesso tiene a rimarcarlo ai microfoni di ItaSportPress: "La stagione eccezionale dell’Under 18 campione d’Italia per la seconda volta e l’exploit anche della squadra femminile mi hanno reso orgoglioso di essere il presidente della Spal.

Grazie a loro riparto con entusiasmo e penserò a costruire una squadra per vincere il campionato di Serie C. Sono felicissimo di questo traguardo raggiunto e faccio i complimenti al tecnico Massimo Pedriali ma sono anche orgoglioso del nostro intero settore giovanile, che è il cuore pulsante della Spal. Nonostante le difficoltà di quest'anno con la prima squadra, ogni altra parte del nostro club ha ottenuto risultati eccezionali, dal settore giovanile al calcio femminile che quest'anno ha vinto il suo primo campionato e la Coppa Italia. Nelle prossime ore sarò a Ferrara e non vedo l’ora di festeggiare insieme e ringraziare uno ad uno tutti gli artefici di questa grandissima stagione dell’U18".