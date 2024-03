Dilagano gli episodi di razzismo negli stadi in Spagna e l'attaccante brasiliano del Real Madrid Vinicius, nelle scorse settimane bersaglio di deprecabili episodi simili, torna ad alzare la voce e denunciare quanto sta avvenendo sui campi della Liga e non solo. Il nuovo grido arriva dal suo profilo su X: "Questo fine settimana non si gioca, ma in Spagna abbiamo comunque avuto 3 spregevoli casi di razzismo. Tutto il mio supporto ad Acuna e all'allenatore del Siviglia Quique Flores. Ma anche a Sarr e a tutto il Rayo Majadahonda, possa il vostro coraggio ispirare gli altri. I razzisti devono essere smascherati. Potremo dire di aver vinto solo quanto non ci saranno più razzisti sugli spalti e verranno accompagnati in carcere, il posto dove meritano di stare".

Il riferimento è a Cheikh Kané Sarr, portiere del Rayo Majadahonda, formazione della Primera RFEF, terza divisione iberica, che ha reagito ad insulti razzisti giunti da alcuni pseudotifosi del Sestao River ed è stato espulso. I suoi compagni di squadra abbandonano il campo per protesta.