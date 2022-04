La corsa scudetto sta appassionando anche Ruben Sosa, ex attaccante di Inter e Lazio, che segue con costanza e attenzione le vicende del nostro calcio dal suo Uruguay: "La lotta al vertice è particolarmente avvincente quest'anno - ha raccontato ad AreaNapoli.it -. L'Inter è una delle favorite, ma non posso dire che sia la candidata numero uno alla vittoria finale. Non si tratta di scaramanzia, quest'anno ci sono diverse squadre in lotta per il titolo. Per vincere occorrerà anche un po' di fortuna".