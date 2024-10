Intervistato da Il Mattino, l'ax attaccante Roberto Sosa ha risposto sulla lotta Scudetto, indicando l'Inter di Inzaghi come la più accreditata a vincere il titolo: "Secondo me comunque l'Inter è ancora davanti a Napoli e Juve. Per me i nerazzurri sono ancora favoriti, poi vedo Napoli e Juve alla pari e soltanto dopo queste tre tutte le altre che invece saranno staccate e lotteranno per il quarto e il quinto posto. Poi se il Napoli è tra le prime tre se la giocherà con Inter e Juve".

Qual è la forza di questo Napoli?

"Ha un nome e un cognome: Antonio Conte. Io vorrei tornare a giocare per essere allenato da Conte. È il numero uno nel motivare i giocatori e fargli dare il 100% durante la settimana. Poi la domenica è una conseguenza di quello che fai durante la settimana. Quando lui ha detto 'amma faticà' io mi sono rivisto. È una cosa bella che ti trasmette tanto".