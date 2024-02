Quello appena passato è stato un week-end di Serie A caratterizzato dall'argentinità, in virtù della doppietta segnata da Lautaro Martinez al Lecce e dal tris calato da Paulo Dybala in faccia al Torino. Due exploit che il Pampa Sosa ha inquadrato così a Sky Sport: "Dybala e Lautaro sono due campioni del mondo che mi hanno regalato una grande gioia un anno fa, quindi rischio di non essere obiettivo quando parlo di loro - la premessa dell'ex attaccante del Napoli -. Potrebbero giocare insieme, Lautaro ha avuto come partner un Thuram che ha avuto un approccio straordinario.

Con la fascia di capitano al braccio, il Toro ha sentito una responsabilità in più che lo ha reso tra i migliori attaccanti al mondo. In più ha come allenatore Inzaghi, uno che trasmette serenità alla squadra, un po' come fece Spalletti a Napoli nella passata stagione".