L’ex attaccante di Udinese e Napoli, Roberto Sosa, parlando a Vikonos Web Radio/Tv, ha affrontato anche i temi relativi a Inter-Napoli del 4 gennaio. "Ho visto i nerazzurri con il Sassuolo, Dzeko e Lukaku in attacco sono sicuramente due brutti clienti per i difensori partenopei - ha sottolineato l'ex punta argentina -. Non so chi giocherà accanto a Kim, se ci sarà Rrahmani, Ostigard o Juan Jesus. Lautaro non credo giocherà dall’inizio anche perché torna solo oggi dalle vacanze. L'importante è che il Napoli si faccia trovare pronto”.