Ospite delle frequenze di Radio Capri, Antonino Musso, attaccante del Sorrento, formazione di Serie C, ha spiegato il motivo della sua esultanza in stile Lautaro Martinez dopo ogni rete: "Il mio idolo è sempre stato Zlatan Ibrahimovic, ma se devo ispirarmi a qualcuno che sta giocando adesso scelgo Lautaro perché è il più forte in Italia. In Europa va molto di moda il falso 9, che a me fa soffrire un po’ perché a me piace il punto di riferimento davanti. Poi Robert Lewandowski credo che sia il top, quando c’era Karim Benzema in Europa mi piaceva molto lui. E voglio menzionare anche Harry Kane".