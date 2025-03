Stefano Sorrentino, ex portiere di Chievo e Palermo, parlando per TVPlay si è soffermato sull'ottima parentesi da titolare di Josep Martinez all'Inter, dove ha degnamente sostituito l'infortunato Yann Sommer pronto però a riprendersi il suo posto tra i pali già da domani contro il Feyenoord. A proposito del portiere iberico, Sorrentino spiega: "L’anno scorso ho visto parecchi allenamenti del Genoa, con Alberto Gilardino. Martinez all’inizio ha fatto molto male, era in grossa difficoltà. Prendeva sempre gol sul primo palo, non era possibile. Ho visto il grande lavoro di Alessio Scarpi, che l’ha migliorato e l’ha fatto esplodere. Se continua così può fare senza problemi il titolare dell’Inter il prossimo anno".