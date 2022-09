Sarà il banchiere di Imperia Davide Massa l'arbitro di Inter-Roma, match valido per l'ottava giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18 a San Siro. Per Massa sarà il 24esimo gettone con i nerazzurri in campo: quindici vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte il bilancio. L'ultimo incrocio con l'arbitro ligure risale allo 0-0 con l'Atalanta al Gewiss Stadium del 16 gennaio 2022.