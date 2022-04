Ai microfoni di Radio Marte, è intervenuto l'ex allenatore Nedo Sonetti, parlando della lotta scudetto: "Le condizioni fisiche e atletiche incideranno, oltre alla personalità. Ci sono squadre molto importanti. Devo dire che io, sinceramente, da un po' di tempo ho sempre guardato con attenzione il Napoli perché mi sembra abbia buone caratteristiche per vincere il titolo. Anche se personalmente, in ottica pronostico, credo che il Milan abbia chances in più"