Per sette italiani su dieci, il calcio non merita aiuti pubblici né dovrebbe beneficiare del regime di tassazione agevolata previsto dal decreto Crescita del governo Giuseppe Conte. E' il risultato della ricerca "Un sistema nel pallone", basata sul sondaggio condotto da Swg per conto di Inrete, società di consulenza in relazioni internazionali. L’indagine, realizzata attraverso questionari online con la metodologia C.A.W.I (Computer Assisted Web Interviewing) è stata realizzata nel mese di giugno 2022 su un campione rappresentativo della popolazione italiana per età, livello di scolarità, area geografica e ampiezza del centro di residenza secondo i più recenti dati ISTAT al fine di garantirne la rappresentatività rispetto alla popolazione di riferimento per gli stessi parametri. "Il nostro lavoro ha evidenziato come per gli italiani, che si tratti o meno di tifosi, il tanto amato sport nazionale non meriti più di essere aiutato", si legge nella nota che fa da didascalia ai dati dell'indagine a campione.