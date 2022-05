L’Osservatorio sociopolitico Ospo ha presentato un sondaggio condotto su un campione di mille intervistati avente come tema il nuovo stadio di Inter e Milan: è stato chiesto a milanesi e abitanti della città metropolitana quale area preferissero tra San Siro e Sesto San Giovanni per la realizzazione del nuovo impinato. Se il risultato del campione metropolitano non desta troppe sorprese con la vittoria di chi vedrebbe volentieri il nuovo stadio fuori dai confini milanesi (il 56% degli intervistati), colpisce il risultato del campione milanese.

Il 54%. di loro, infatti, preferirebbe che il nuovo stadio lasciasse la città per involarsi verso il territorio sestese. Essenzialmente l’area nord di Milano, mentre l’area est, quella più vicino al Meazza è perché lo stadio non si sposti da lì. "Il favore per lo spostamento fuori Milano — spiega il coordinatore di Ospo, Simone De Battisti — è maggiore nei territori più a Est-Nord Est, e tra i giovani e gli adulti, tra i gruppi sociali più professionalmente attivi ed intraprendenti e tra i tifosi chiaramente milanisti e interisti in particolare".