In attesa del sorteggio di lunedì pomeriggio a Nyon, i tifosi del Bayern Monaco hanno già scelto la loro avversaria preferita per gli ottavi di finale di Champions League. Il portale locale bavarese TZ.de ha interpellato i sostenitori del club campione di Germania tramite un sondaggio su campione di quasi 600 persone che vede al primo posto tra le preferenze il Paris Saint-Germain, scelto dal 42% dei partecipanti. Il 27% ha invece puntato sul PSV Eindhoven; seguono in ordine di preferenza Lazio, Porto e Inter, ritenuta quindi la più temibile del lotto delle seconde.