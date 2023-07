Il passaggio all'Inter, che appare ormai imminente, non sembra toccare più di tanto Yann Sommer. Il portiere del Bayern Monaco, intervenuto ad una sessione di autografi coi fan giapponesi della squadra bavarese, si è intrattenuto coi presenti raccontando di sé e della prossima partita di questa tournée nipponica dei campioni di Germania, quella contro il Kawasaki Frontale: "Non vediamo l'ora, è sempre bello potersi misurare con squadre di altre leghe e di altri Paesi che magari non conosciamo molto bene. Ci prepareremo molto bene. Il Giappone? Ci siamo divertiti molto in questi primi giorni", ha poi aggiunto.