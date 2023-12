Dopo le parate incredibili e salvifiche di Yann Sommer a Napoli, interventi valsi all'Inter punti importanti di pari importanza ai gol segnati che non sono passati inosservati alle cronache. E in tal senso non ha dubbi DAZN che incorona lo svizzero il miglior giocatore del turno calcistico, riconoscimento per la prima volta conferito ad un portiere come sottolinea la piattaforma streaming.

L'estremo difensore ex Bayern Monaco compare anche nella Top 11 stilata da Gazzetta dello Sport, ricavata dai match dei cinque principali campionati d’Europa. "La prima maglia da titolare va all’interista Yann Sommer, in grande spolvero contro il Napoli" si legge su GdS che nella Top 11 europea inserisce altri due 'italiani', ovvero Theo Hernandez e Rabiot.

I migliori della settimana (4-3-1-2): Sommer; Alexander Arnold, Schar, Theo Hernandez, Ryerson; Rabiot, Enzo Fernandez, Mac Allister; Lo Celso; Stuani, Joao Felix.