Dieci giorni fa, Yann Sommer ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalla Nazionale svizzera. Dodici anni al servizio della rappresentativa del suo Paese che il ct Murat Yakin, che ha fotografato così: "Non posso che congratularmi con Yann per la sua superba carriera e per il periodo carico di successi che ha avuto con la nazionale - le sue parole ai canali ufficiali della Federcalcio elvetica -. E' stato un grande esempio per tutti i suoi compagni di squadra".