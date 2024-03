E' Sommer il primo a presentarsi ai microfono di Sky a fine partita: "E' dura da mandare giù - commenta il portiere -, è stata una grande battaglia, siamo stati in partita, entrambe le squadre hanno avuto occasioni ma ai rigori si passa per fortuna o sfortuna e purtroppo è andata dalla parte loro. Non ho visto bene le occasioni sbaglaite, ero lontano. Abbiamo sicuramente avuto delle opportunità per fare il secondo gol, eravamo in partita, abbiamo avuto le nostre possibilità, alla fine siamo andati ai rigori e oggi la fortuna non era dalla nostra. Ora testa alta e pensiamo ai nostri prossimi obiettivi.

Domani forse avremo ancora in testa questa partia ma dobiamo superare questo momento presto, abbiao grandi obiettivi da raggiungere, dovremo essere compatti e pensare alla partita col Napoli a San Siro".