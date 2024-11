Raggiunto da Sky Sport dopo il triplice fischio di San Siro, Yann Sommer analizza a caldo l'esito della sfida di Champions League tra Inter e Lipsia: "È una vittoria importante - esordisce il portiere svizzero -. In alcune situazioni abbiamo dovuto difendere e l'abbiamo fatto bene, potevamo segnare il secondo gol ma siamo contenti per i tre punti".

Cosa vuol dire non prendere gol in Champions in cinque partite? La squadra sembra più matura.

"Sì, ho la stessa opinione. È importante difendere così, in queste gare i dettagli sono importanti. Siamo compatti, non concediamo tanto ed è per questo che siamo riusciti a non prendere gol. Abbiamo sempre difeso con equilibrio".

Cosa serve per portare avanti le due competizioni?

"Quello che è molto importante è riuscire sempre a cambiare tra campionato e Champions. Dobbiamo concentrarci su ogni partita, dobbiamo ruotare perché abbiamo una rosa ampia e questo è un punto chiave. E abbiamo tanto esperienza. Ogni partita vedremo, passo dopo passo".

