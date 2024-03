L'Inter batte anche il Genoa, fa 12 vittorie su 12 partite giocate in questo 2024 e va a +15 dalla Juventus, seconda in classifica. Risultato ottenuto non senza fatica e sacrificio ma che Yann Sommer celebra così su Inter TV: "Si, la grandezza sta anche nel vincere partite difficili dopo prestazioni non al top. Abbiamo avuto delle difficoltà, non è stata una grandissima prestazione da parte nostra, abbiamo dovuto difendere fino alla fine, ma è stato importante portare a casa questi tre punti".

Perché questa fatica a battere il Genoa, all'andata quanto al ritorno?

"È una buona squadra. È una squadra che corre tanto, fa tanti cross, mette tanto in campo, hanno vinto tanti duelli... È stato importante fare due gol nel primo tempo così da gestire con più calma il secondo tempo ma sono stati davvero difficili da battere".

In questo momento quanto è stato importante vincere questa partita anche soffrendo per mantenere alta la concentrazione?

"Si, sono completamente d’accordo. È stato difficile oggi, completamente diverso dagli altri. Nel secondo tempo abbiamo dovuto difendere di più, non è stata la nostra miglior prestazione. Abbiamo fatto diversi cross, create diverse occasioni, avremmo dovuto fare meglio ma questa vittoria ci dà molta fiducia per il futuro".

Sul pubblico:

"San siro è sempre un'esperienza meravigliosa. Sono contento di poter giocare qui con questo pubblico che ci spinge sempre tantissimo ad ogni gara. Oggi la Curva è entrata un po' dopo e lo abbiamo avvertito, ma sono sempre al nostro fianco".