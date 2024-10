Il portiere nerazzurro Yann Sommer analizza così la sfida vinta stasera contro lo Young Boys ai microfoni di Inter TV: “Sono tre punti molto importanti per noi, è stata una partita difficile in uno stadio molto complicato, abbiamo commesso qualche errore di troppo ma sono i tre punti che contano. Mi aspettavo una partita così perché ho giocato tante volte qui quando ero in Svizzera, mi aspettavo uno stadio caldo. Abbiamo avuto qualche problema sulle posizioni, c’è stata un po’ di fortuna nel finale, ma è una bella vittoria”.

L’aria di casa ti ha fatto bene.

“Era un po’ casa per me, è sempre bello giocare in Svizzera anche se non ci venivo da qualche anno. È sempre bello giocare davanti agli amici e a persone che conosco bene”.

Ora la Juve.

“È una grande partita, adesso dobbiamo recuperare dopo gli sforzi di questa sera. Sarà una gara importante per la Serie A”.