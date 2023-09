Non usa giri di parole Yann Sommer ai microfoni di InterTV dopo la gara contro la Real Sociedad che l'ha visto tra i protagonisti: "Mi aspettavo un match così difficile, hanno qualità e hanno fatto grande pressione. Ci sono giornate così, abbiamo commesso qualche errore in trasferta, contro un avversario complicato e in un ambiente del genere. Alla fine è un buon punto importante. Era importante iniziare con un buon risultato, possiamo essere soddisfatti, ci dà fiducia.

Nella ripresa abbiamo avuto poche chance per segnare, un paio, ma una rete l'abbiamo segnata. Siamo stati efficaci. L'Empoli? Ora penso alla gara di stasera, dobbiamo analizzare questa per prepararci al meglio per la prossima partita in trasferta e continuare il nostro percorso".