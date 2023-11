Vittoria e ottavi già in tasca. È una serata perfetta quella dell'Inter di Inzaghi a Salisburgo, come ammette Yann Sommer, a Inter TV, dopo la gara: "È stata una partita molto complicata, è stato importante vincere per la qualificazione. Abbiamo una grande difesa, probabilmente è quello il segreto. Abbiamo avuto tante occasioni, poi siamo riusciti a segnare e abbiamo ottenuto tre punti importanti".

"È il lavoro del portiere restare focalizzato per tutta la partita. Non è facile, ma ho una gran difesa che mi aiuta, non è facile ma questo è il mio lavoro, ovvero quello di non dare opportunità di segnare. Oggi abbiamo fatto una grande partita".