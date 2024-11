Dal prato dello stadio Bentegodi, Yann Sommer arriva in postazione DAZN per la consueta presentazione del match contro il Verona: “Momento chiave per questo campionato? È sempre difficile dirlo, anche noi abbiamo un match difficile quest’oggi. Ogni partita è difficile, anche qui a Verona dobbiamo fare una bella performance per vincere. Non ci sono partite semplici in Serie A”.

Vuoi fare anche quest’anno 19 clean sheet?

“L’obiettivo è sempre quello di non prendere gol. Vogliamo sempre vincere e per farlo dobbiamo anche difendere bene, con forza. La squadra ha bisogno di questo, però la vittoria è sempre la cosa più importante”.