Ultimo impegno del 2022 per la Nazionale slovacca di Francesco Calzona, che a Backa Topola affronta la Bielorussia nell'ultima partita del girone C3 della Nations League, sostanzialmente inutile per la classifica dato che il Kazakistan ha già ottenuto la promozione nella Lega B. Nonostante la poca rilevanza dell'impegno, Calzona non rinuncia ad impiegare Milan Skriniar, capitano designato della formazione slovacca.