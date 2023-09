Cominciano a vedersi i frutti del lavoro di Francesco Calzona da ct della Slovacchia, che ieri ha liquidato la pratica Liechtenstein in sei minuti con un avvio travolgente caratterizzato da tre gol. Un lavoro esaltato dal capitano della squadra, Milan Skriniar, ai microfoni di Pravda: "L'allenatore prova a imporci il suo stile, ce lo impone in allenamento e lo stiamo capendo sempre di più - le parole dell'ex Inter -. Sappiamo in quali posizioni posizionarci, quali spazi aprire e come fare tutto correttamente. Penso che stia migliorando, immagino che andrà sempre meglio.

Non è qualcosa di nuovo per me, già Luciano Spaletti ha provato a promuovere qualcosa di simile all'Inter. A Parigi ci spingono anche a giocare con la palla e a dominare il gioco. Mi va bene e sembra che lo facciano anche gli altri. E a quanto pare piace di più ai tifosi".