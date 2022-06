E' lucida e allo stesso tempo amara l'analisi di Stefan Tarkovic, ct della Slovacchia, dopo il brutto ko incassato contro il Kazakistan a domicilio in Nations League "Perdere in casa con il Kazakistan è umiliante per me - dice senza giri di parole -. Siamo in grande difficoltà negli ultimi metri, a livello offensivo. Non abbiamo approcciato male la gara, poi il gol subito ci ha messo in ginocchio. Anche l'infortunio di Skriniar non ci ha aiutato. Dopo l'intervallo, abbiamo provato a far gioco, abbiamo creato occasioni da gol, ma non siamo riusciti a segnare".