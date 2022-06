Oggi, alla Dalga Arena di Baku, comincia ufficialmente l'era post-Tarkovic, sostituito in panchina dalla Federcalcio slovacca dalla coppia di ct ad interim composta da Marek Mintál-Samuel Slovák. A quest'ultimo è affidato anche il compito di rispondere alle domande dei media, compresa quella sul capitano che verrà scelto in sostituzione di Milan Škriniar, indisponibile dopo l'infortunio accusato lunedì contro il Kazakistan: "Abbiamo giocatori esperti e bravi come Kucka, Weiss, Pekarík che possono prendere il suo testimone. Non dirò chi sarà il nuovo capitano, lasciatevi sorprendere", ha tagliato corto.