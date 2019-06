L'Inter non intende replicare con Andrea Pinamonti l'errore commesso con la cessione di Nicolò Zaniolo. I nerazzurri credono fortemente nell'attaccante trentino, trascinatore dell'Italia al Mondiale Under 20, e secondo Sky Sport non vogliono sacrificarlo inserendolo nelle varie operazioni in entrata come quelle per Niccolò Barella o Edin Dzeko. Pinamonti andrà via solo in prestito o con l'inserimento di recompra.